PSG : les nouvelles confessions de Thiago Silva sur son avenir

Il est l’un des piliers du Paris Saint-Germain version QSI. Arraché à un AC Milan financièrement dans le dur en 2012 en échange d’un chèque de 40 M€, Thiago Silva boucle sa huitième saison dans la capitale française. Huit ans durant lesquels le Brésilien, âgé aujourd’hui de 35 ans, a glané 7 titres de champion de France, 4 Coupes de France, 5 Coupes de la Ligue et autant de Trophées des Champions. Demain contre l’ASSE (finale de Coupe de France) et le 31 juillet face à l’OL (finale de Coupe de la Ligue) , il aura même l’occasion d’ajouter deux nouvelles lignes à son palmarès français, avant de disputer la fin de la Ligue des Champions.

Des semaines qui s’annoncent comme un baroud d’honneur pour l’ex-Rossonero. Car sur le papier, Thiago Silva doit plier bagage une fois le parcours européen du PSG terminé. Libre de tout contrat en juin dernier mais prolongé exceptionnellement de deux mois, le défenseur a d’ailleurs eu droit à des adieux spéciaux devant le public du Parc des Princes après la victoire francilienne face au Celtic en amical. Pour autant, son entraîneur, Thomas Tuchel, aime entretenir un petit suspense concernant un éventuel revirement de situation. Et cet après-midi, dans le cadre de la conférence de presse de veille de finale, le principal intéressé s'est à nouveau exprimé sur le sujet devant les médias.

Thiago Silva ne voulait pas partir

« C’est un moment particulier pour moi. Avec les supporters, c’était toujours comme ça. Avec le respect, c’est le plus important. Ils ont demandé si je pouvais rester, mais ce n’est pas ma décision et ce n’est pas le moment de parler sur ce sujet. Je parlerai après. J’ai envie de profiter de mes derniers moments ici. Après tout ce que le PSG a fait pour moi depuis huit ans, je suis très content pour ce moment. C’est vrai que je ne voulais pas partir, mais la décision a été prise et je la respecterai jusqu’à a fin », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Je crois que c’est la volonté du coach (qu’il reste). C’est un coach avec lequel je m’entends très bien. Il n’y a pas de discussion pour l’après, Leonardo a déjà parlé à la presse. Je vous demande justement de ne pas parler de ça aujourd’hui, ce n’est pas le moment. Je pense trop au match. Je respecte votre envie de savoir ce qu’il se passe, mais ce n’est pas le moment. » Il va donc falloir patienter encore un peu pour savoir si un revirement de situation est possible ou non.