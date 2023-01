Ça s’agite dans tous les sens pour Aïssa Laïdouni !

Après une Coupe du Monde réussie sur le plan individuel avec la Tunisie (belle performance face à la France et homme du match face au Danemark), Aïssa Laïdouni a mis du temps à voir des courtisans se déclarer. Après avoir tenté de le recruter via un prêt avec option d’achat, la Sampdoria Gênes a posé une offre officielle à Ferencvaros de l’ordre de 4,1 M€.

Mais l’Italie n’est pas la seule à faire les yeux doux au talentueux milieu de terrain qui intéresse le TFC et qui a été proposé à l’OL. Selon nos informations, l’Espanyol Barcelone et l’Union Berlin (les 2 sont en pole pour le moment sur le dossier) ont eux aussi mis une offre ferme au club hongrois (qui tourne autour de 4 M€). Stuttgart et Brentford sont eux aussi intéressés, mais n’ont pas encore soumis de proposition officielle. À 6 jours de la fin du mercato, ça bouge enfin pour le milieu international tunisien, reste désormais à savoir où il va atterrir.

