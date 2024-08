Hoffenheim dégaine une offre pour un ancien espoir de l’OL

Le TSG Hoffenheim fonce sur Oumar Solet. Le défenseur central de 24 ans, notamment passé par l’OL, arrive à un an de la fin de son contrat avec le RB Salzbourg et pourrait quitter l’Autriche cet été. D’après Sky Sport, le club allemand aurait fait une offre de 6,5 millions d’euros en plus de potentiels bonus pour le défenseur de 24 ans, qui n’est pas insensible à cet intérêt.

Le club autrichien n’a pour le moment pas donné sa réponse au TSG mais du côté de Solet, la volonté est claire, c’est l’heure d’un départ. Après quatre ans à Salzbourg, le natif de Melun souhaite revenir dans un club des cinq grands championnats européens.