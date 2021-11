OM-OL : l'indignation de Thierry Henry

Indignation. L'Olympico tant attendu ce dimanche soir, au Groupama Stadium, entre l'OL et l'OM a été interrompu seulement 2 minutes après le coup d'envoi de ce choc de la 14ème journée de Ligue 1. La raison ? Dimitri Payet (34 ans) a reçu un jet de bouteille en plein visage alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner. Thierry Henry, consultant pour Prime Video, a littéralement allumé le spectateur responsable de cette mascarade à Décines.

La suite après cette publicité

« J'ai vu "Nous sommes l'Olympique Lyonnais" (dans les travées du Groupama Stadium, NDLR), mais vous l'êtes ? Il y a plein de gens qui bossent pour que Lyon soit un géant en France et il faut que tout le monde tire dans un sens. Aulas, que vous l'aimiez ou pas, a travaillé pour construire ce stade et faire de l'OL un colosse. Et là on est en train d'attendre à cause d'un imbécile », a ainsi lâché le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et d'Arsenal, en bord terrain. Il n'est probablement pas le seul à le penser. Le responsable a en tout cas été appréhendé.