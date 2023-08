Premier League : Arsenal réussit sa rentrée et domine Nottingham Forest

La suite après cette publicité

Le Community Shield remporté contre Manchester City, Arsenal démarrait sa saison de Premier League en toute confiance. Pour leur retour à l’Emirates Stadium, les Gunners devaient faire sans Jorginho, Jesus et Zinchenko. Mikel Arteta décidait alors d’aligner une attaque Nketiah-Havertz-Martinelli pour faire face au Forest d’Aurier. Mais il fallait encore confirmer la bonne saison dernière et rester dans la course au titre, comme l’an dernier.

Le début de match était pourtant équilibré et Forest s’est d’ailleurs procuré une grosse occasion, mais Johnson, seul face à Ramsdale, ratait complètement sa frappe (14e). Les Gunners montaient petit à petit en puissance et commençait à imposer leur jeu. Mais l’attaque londonienne peinait à être trouvée et la nouvelle recrue Havertz se montrait trop discrète. À la suite d’un corner, il aura fallu attendre un geste de génie de Martinelli pour trouver Nketiah. Sa frappe au sol du droit, déviée, a pris Turner à contre-pied (1-0, 26e).

Bukayo Saka a régalé

En difficulté depuis l’ouverture du score, Nottingham Forest concédait ensuite le but du break dans la foulée. Servi sur le côté droit, Saka pouvait lâcher une superbe frappe enroulée pour mettre son équipe à l’abri (2-0, 30e). Deux très beaux buts inscrits avant la mi-temps et Arsenal se dirigeait droit vers la victoire. Après la pause, la domination d’Arsenal s’intensifiait et Rice, entré en cours de jeu, voyait sa frappe être stoppée par le poteau de Turner (76e).

Mais sur une énorme percée d’Elanga, tout juste entré, la défense londonienne était perturbée. L’ex-Mancunien pouvait s’infiltrer sans la surface et servir Awoniyi pour la réduction du score (2-1, 82e). La fin de match s’annonçait très longue pour Arsenal, mais les Gunners ont tenu. Tout n’a pas été maîtrisé en fin de match, mais Arsenal s’assure son premier succès de la saison avant son premier déplacement de la saison à Crystal Palace.