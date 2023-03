Manchester United : plusieurs clubs sont prêts à accueillir le pestiféré Mason Greenwood

La suite après cette publicité

Inculpé en octobre dernier pour "tentative de viol" et "coups et blessures" envers son ex-copine entre 2018 et 2022, Mason Greenwood (21 ans) a vu toutes ces charges être abandonnées. Pas de quoi lui garantir un retour dans l’effectif dans l’immédiat puisque l’Anglais n’est toujours pas autorisé à s’entraîner avec les Red Devils.

Toutefois, Erik ten Hag et ses dirigeants ont repris contact avec lui et mènent leur enquête en interne, malgré la fin des poursuites. Un signal positif pour le joueur, même s’il est toujours difficile d’imaginer un futur à Old Trafford pour lui. D’ailleurs, la presse britannique évoquait un possible départ en Chine pour se relancer loin de tout.

Après la Chine, la Turquie

Mais les formations chinoises ne seraient pas les seules. The Sun révèle que des équipes turques et d’autres écuries pouvant encore recruter s’intéressent à Greenwood. Aucun nom n’est cité, mais au vu de la situation de leur attaquant, les Mancuniens ne feront sûrement pas la sourde oreille.

De son côté, Greenwood dispose désormais d’une nouvelle option pour un exil. Et vu le salaire que lui versent les Red Devils (4,56 M€ par an), un départ arrangerait les affaires de tout le monde. MU ferait l’économie du salaire d’un joueur devenu indésirable et ce dernier pourrait refaire sa vie de footballeur à l’autre bout de l’Europe.