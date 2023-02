Man United : Erik ten Hag a pris contact avec Mason Greenwood

La suite après cette publicité

Mason Greenwood pourra-t-il un jour reporter le maillot de Manchester United ? Rien n’est moins sûr. Toutefois, une information dévoilée par The Sun laisse entrevoir un espoir pour l’Anglais de 21 ans. On y apprend dans le tabloïd britannique ce vendredi qu’Erik ten Hag s’est pour la première fois entretenu avec l’ailier des Red Devils depuis que les accusations de tentative de viol ont été abandonnées.

Si Greenwood est toujours incapable de jouer ou de s’entraîner avec United, une source proche du dossier a déclaré : « Mason a passé une longue période avec très peu - voire aucun - contact de la part du club. (…) Le manager l’a donc appelé, ce qui était un grand pas pour lui et qu’il a vraiment apprécié. Le manager lui a demandé comment il se sentait physiquement et mentalement et le joueur lui a dit qu’il était heureux que les charges aient été abandonnées. Il a pensé que c’était la bonne chose à faire de prendre contact avec Mason. Mais il a été clair que ce sera le club plutôt que lui qui décidera si Mason peut jouer à nouveau pour United ». Affaire à suivre.

À lire

MU : l’équipe féminine ne veut pas entendre parler d’un retour de Mason Greenwood