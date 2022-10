OM : un flop bientôt de retour ?

La suite après cette publicité

Défait pour la première fois de la saison en Ligue 1, face à Ajaccio (1-2), l'Olympique de Marseille peut malgré tout se targuer d'un excellent départ dans cet exercice 2022-2023. Troisième du championnat de France avant d'aller défier le Sporting Portugal, au José Alvalade, pour se donner le droit d'y croire en Ligue des Champions, le club phocéen tourne à plein régime. Sous la houlette d'Igor Tudor, aussi efficace que discuté, l'OM valide, par ailleurs, un mercato estival, globalement, ambitieux. Que ce soit dans le sens des départs comme celui des arrivées, la direction olympienne n'a, en effet, pas chômé. Seule ombre au tableau, ces nombreux prêts qui laissent l'OM dans une certaine fragilité, notamment au niveau de la masse salariale.

Ainsi, outre Nemanja Radonjić, Kevin Strootman, Konrad De La Fuente, Pol Lirola ou encore Jordan Amavi, l'OM s'est également débarrassé, pour un temps seulement, de Luis Henrique. Pas vraiment dans les plans du board marseillais, le milieu offensif brésilien, âgé de 20 ans, a donc été placé sur la liste des transferts, l'été dernier. Prêté à Botafogo, avec une option d’achat de 8 millions d’euros, le gamin de João Pessoa peine, cependant, à s'imposer au sein de la formation auriverde. Loin s'en faut. Auteur de 179 petites minutes de jeu depuis son retour au sein de son club formateur, Henrique n’a été titularisé qu'à une seule reprise depuis le début de la saison.

Opération blanche à venir pour Luis Henrique ?

Pire encore, celui qui est également passé par Três Passos ne joue plus depuis sept matches. Mis à l'écart face à Palmeiras lors de la 29ème journée du championnat brésilien, Henrique n'était pas, non plus, présent dans le groupe pour affronter Avaí FC lors de la journée suivante. Une véritable descente aux enfers pour le Brésilien, qui a tout de même participé à 49 matches (1 but et 6 passes décisives) avec l’OM. Déjà décevant sous les ordres de Jorge Sampaoli, il ne semble clairement pas plus à son avantage aux côtés de Luis Castro, le coach de Botafogo. A tel point qu'il semble, aujourd'hui, improbable que l'écurie brésilienne ne lève l'option d'achat de 8 millions d'euros...

Une terrible nouvelle pour la direction olympienne, qui plus est à l'heure où Frank McCourt réclame des liquidités à Pablo Longoria. Si ce dernier avait, certes, négocié que la clause soit liée au nombre de matchs joués, l'actuel neuvième de Série A brésilienne ne semble vraiment pas disposer à le faire jouer. De ce fait, Luis Henrique pourrait donc rapidement faire son retour sur la Canebière et la direction olympienne devrait alors s'assoir sur une potentielle vente. Sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2025, Luis Henrique connaît, quoi qu'il en soit, un début de carrière plus que contrasté et le voile d'une opération blanche commence à se lever dans la cité phocéenne...