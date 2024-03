PSG : Luis Enrique vole au secours d’Achraf Hakimi

Toujours aussi décisif (3 buts et 4 passes décisives en 19 matches de Ligue 1), mais pourtant moins impactant que la saison dernière dans le jeu du PSG, Achraf Hakimi garde le soutien de son entraîneur Luis Enrique. Invité à s’exprimer sur la situation de son international marocain, parfois pointé du doigt pour son inconstance, le technicien asturien s’est montré particulièrement élogieux à son encontre.

La suite après cette publicité

«Non, je ne suis pas d’accord. Hakimi a été très régulier sur sa saison, c’est un joueur avec un potentiel unique, a défendu Luis Enrique en conférence de presse ce samedi, à la veille du déplacement de son équipe à Montpellier (20h45). Ma règle est d’exiger plus avec les joueurs de mon effectif. J’essaie de ne pas aduler les meilleurs mais d’exiger encore plus d’eux. Je dois les protéger plus. Hakimi a fait une saison de très haut niveau. Parfois il n’a pas joué, il sait pourquoi et il est intelligent. En attaque, il est unique, peu de latéraux droits dans le monde jouent comme lui. Il doit encore s’améliorer mais je suis très content avec lui.»

Pour cette rencontre, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. Un premier but de Mbappe face à Montpellier peut vous rapporter jusqu’à 267€.