OM : Eyraud conteste la démission d’AVB

La suite après cette publicité

Cette saison restera gravée pour toujours dans la mémoire des supporters de l’Olympique de Marseille. Le club a été chamboulé de toutes parts et de nombreux changements sont intervenus en dehors des terrains. Début février, l’entraîneur André Villas-Boas annonçait sa démission car il était mécontent de certains choix à la toute fin du mercato. Une démission que réfute l’ancien président Jacques-Henri Eyraud qui conteste cette version des faits.

«Donner sa démission, c’est écrire une lettre à son patron en expliquant que l’on part sans demander quoi que ce soit ; Villas-Boas n’a jamais démissionné. Mis à pied parce que sa lettre de démission n’est jamais venue… Je l’ai donc mis à pied parce qu’il a abandonné son poste et que l’on ne peut pas critiquer publiquement ses supérieurs comme il a pu le faire», a-t-il expliqué à So Foot. L’image d’AVB risque de se dégrader encore plus auprès des supporters marseillais après ça.