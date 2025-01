OM : Roberto De Zerbi est fan de Bilal Nadir et Robinio Vaz

L’OM a eu le nez creux avec eux. Recrutés respectivement de Nice et Sochaux en 2023 et 2024, Bilal Nadir et Robinio Vaz émergent cette saison sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le premier a été titulaire à deux reprises ce mois-ci, et même buteur face à l’ASSE en Coupe de France (5-1), quand le second, son benjamin de quatre ans, a pu connaître deux entrées dont une tonitruante contre Strasbourg le week-end dernier (1-1). Ce vendredi, l’entraîneur italien a justement loué l’état d’esprit de ses deux jeunes pouces.

«J’aime tout de Nadir. J’aime son attitude, sa personnalité. Le ballon ne lui brûle pas les pieds. Il a envie de progresser. Il ressemble à Rabiot, il aime s’insérer dans les lignes. Pour remplacer Rongier, il faut savoir aider ses coéquipiers. Il fait des choses très intéressantes et il a débuté dimanche dernier. On perdait 1-0, a exprimé l’Italien. Vaz, c’est un 2007. Mais si on mérite, on joue. J’avais des doutes avant le match. Il avait très bien joué contre Lille et démontré qu’il avait le potentiel. Il a beaucoup de potentiel. On m’a parlé de Sternal. Mais qui méritera aura sa place. C’est le foot.»