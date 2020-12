Norwich : Max Aarons, nouvelle priorité de MU cet hiver ?

Auteur d’une saison 2019/20 remarquable et remarquée du côté de Norwich malgré la relégation de son équipe, Max Aarons avait logiquement attisé les convoitises de bon nombre de cadors européens, et pas des moindres. En effet, au cours du dernier mercato estival, le Bayern, le Barça, et Tottenham ont tous les trois tenté de s’attacher les services de l’international anglais U21. Toutefois sans réussite. Finalement resté chez les Canaris avec lesquels il évolue actuellement en Championship, Max Aarons n’aurait néanmoins pas perdu sa cote.

En effet, selon les dires du Daily Mail, le natif de Londres serait dans le viseur de Manchester United qui souhaiterait obtenir son transfert cet hiver. En cas d’échec, les dirigeants d’Old Trafford pourraient se tourner vers le latéral droit des Colchoneros Kieran Trippier, actuellement dans la tourmente après avoir récemment été sanctionné pour avoir enfreint certaines règles liées aux paris sportifs.