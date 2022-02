CAN 2021 : le onze de la compétition dévoilé

Au lendemain de la victoire sénégalaise contre l'Égypte, en finale de la Coupe d'Afrique des Nations (0-0, 4-2 t.a.b), la CAF a dévoilé le onze type de la compétition. Parmi les joueurs présents, Edouard Mendy (Sénégal) a été préféré à Mohamed Abou Gabal (Égypte) dans les buts, alors qu'Achraf Hakimi (Maroc) figure au poste de latéral droit.

En attaque, on retrouve Mohamed Salah (Égypte), Vincent Aboubakar (Cameroun), le meilleur buteur de la compétition avec huit réalisations et Sadio Mané (Sénégal). Le Sénégal est d'ailleurs le pays le mieux représenté avec quatre joueurs, devant l'Égypte (3).

Le XI de la CAN : Mendy (Sénégal) - Hakimi (Maroc) , Abdelmonem (Égypte), Tapsoba (Burkina Faso), Ciss (Sénégal) - Elneny (Égypte), N. Mendy (Sénégal), Touré (Burkina Faso) - Salah (Égypte), Aboubakar (Cameroun), Mané (Sénégal)

