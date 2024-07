France (F) - Canada (F) : les compositions officielles

Un énorme choc pour une qualification. La France défie le Canada à ce dimanche à 21h, dans le cadre de la 2e journée de la phase de groupes des Jeux olympiques, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Après leur victoire étriquée contre la Colombie (3-2), les joueuses d’Hervé Renard doivent s’imposer contre les championnes olympiques en titre pour valider leur billet pour les quarts de finale. Mais les Canadiennes, qui ont écopé de six points de pénalité après l’espionnage au drone des entraînements de la Nouvelle-Zélande, sont dans l’obligation de gagner si elles espèrent accéder à la phase à élimination directe.

Pour ce faire, le technicien français a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Cascarino, Katoto et Diani. Geyero est titulaire dans l’entrejeu avec Toletti et Dali. Mbock et Renard composent la charnière centrale accompagnées de De Almeida, qui remplace Lakrar, et Bacha.

Les compositions officielles :

France : Peyraud-Magnin – De Almeida, Mbock, Renard, Bacha – Dali, Toletti, Geyoro – Cascarino, Katoto, Diani.

Canada : Sheridan – Rose, Gilles, Buchanan – Lawrence, Quinn, Fleming, Carle – Awuso, Huitema, Prince.