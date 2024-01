JT Foot Mercato : l’OM passe la seconde sur le mercato

L’OM sur tous les fronts

Pablo Longoria a profité de la présentation de Jean Onana pour expliquer que la priorité du mercato olympien est l’arrivée d’un latéral gauche pour apporter de la concurrence à Renan Lodi. Selon nos informations, les Marseillais discutent et échangent avec l’Hellas Vérone au sujet de Josh Doig. Le club italien est ouvert à son départ, si possible sous la forme d’une vente. Pour le moment, les Olympiens, qui sont en faveur d’un prêt, n’ont pas encore formulé une offre officielle, mais les deux écuries espèrent trouver un accord, nous a-t-on confié. En cas de signature, Josh Doig pourrait même être propulsé en tant que titulaire puisque Renan Lodi est courtisé en Premier League. Selon nos informations, Brentford est très intéressé par le Brésilien. Les Bees sont prêts à formuler un prêt avec obligation d’achat. Une perspective qui ne fait guère rêver l’OM, qui n’est d’ailleurs absolument pas vendeur. D’ailleurs à droite, Jonathan Clauss fait aussi l’objet de convoitises. Téléfoot révèle que le Bayern Munich est intéressé par l’international tricolore de 31 ans. Nos confrères expliquent que les pensionnaires de l’Allianz Arena apprécient son profil et aimeraient l’aligner sur le côté droit derrière Kingsley Coman, avec lequel il évolue en équipe de France. L’OM doit aussi faire face à l’épineux dossier Pape Gueye. Libre dans six mois, le milieu de terrain a déjà refusé deux offres de prolongations. En conférence de presse, Pablo Longoria a confirmé que le joueur était sur le marché. Comme annoncé par The Sun et confirmé par nos soins, Burnley est très intéressé. L’Équipe explique que l’AS Monaco a aussi coché son nom. L’écurie de la Principauté pense à lui pour compenser le départ annoncé de Youssouf Fofana cet été. Enfin, ces derniers jours, la folle rumeur Anthony Martial à l’OM a vu le jour. «L’Olympique de Marseille est en tête de liste et est en contact avec Manchester United pour un prêt d’Anthony en janvier», déclarait même une source proche du dossier au Sun. Néanmoins, nous sommes en mesure de vous affirmer que la piste menant à l’ancien attaquant de l’AS Monaco n’est absolument pas d’actualité. Il n’y a aucun contact entre le joueur et l’OM. Pour confirmer cette tendance, Pablo Longoria a annoncé que le recrutement d’un joueur offensif n’était pas dans les tuyaux.

Le PSG a pris sa décision pour Gabriel Moscardo

On a presque tendance à l’oublier, mais Gabriel Moscardo a été annoncé en même temps que Lucas Beraldo qui contrairement à son compatriote, a bien signé avec le club de la capitale. Moscardo malheureusement, a appris une très mauvaise nouvelle avec sa grave blessure qui l’éloignera des terrains pendant environ 3 mois. Depuis, le PSG temporise, car il a d’autres chats à fouetter. Résultat, les Corinthians sont furieux et ont décidé de poser un ultimatum aux champions de France. Hier, UOL a expliqué que le club brésilien veut que Paris boucle le transfert du joueur avant qu’il soit opéré. Le PSG n’est pas contre, mais souhaite assurer ses arrières en incluant une clause lui permettant de casser le deal en cas de problème. Ce que l’écurie auriverde refuse. Une réponse ferme et définitive est attendue en fin de semaine. Ce jeudi matin, de nouvelles informations ont été diffusées sur le sujet. La presse brésilienne explique qu’une réunion s’est tenue hier à Paris entre les différentes parties. Ce rendez-vous a été positif et le transfert du joueur en janvier a été quasiment bouclé. Moscardo, devrait signer pré-contrat la semaine prochaine, mais rester avec le Timão jusqu’en juin, avant d’être définitivement transféré en juillet.

Les officiels du jour

Jadon Sancho est de retour à Dortmund ! Dans l’impasse à Manchester United depuis sa brouille avec Erik ten Hag, l’Anglais revient en Allemagne où il va tenter de se relancer le temps d’un prêt de six mois. Le joueur de 23 ans retrouve ses anciens coéquipiers en stage à Marbella, alors que la trêve dure jusqu’au 21 janvier en Bundesliga. La Confédération brésilienne de football a officialisé hier la nomination de Dorival Júnior sur son banc. Comme attendu, l’ancien entraîneur de São Paulo prendra en charge la Seleção en vue de la Copa America 2024. En attendant peut-être de mettre la main sur un entraîneur européen de renom. Rennes réagit au départ sans autorisation de Matic. Le Stade Rennais a bel et bien réagi au cas Nemanja Matic. Le club déplore l’attitude du joueur qui ne s’est pas rendu aux dernières séances d’entraînement pour forcer son départ. «Nemanja Matić, milieu de terrain du Stade Rennais F.C., ne s’est pas présenté aux dernières séances d’entraînement du groupe professionnel auxquelles il était convoqué. Ce comportement est totalement incompréhensible de la part d’un joueur expérimenté sous contrat jusqu’en 2025», a déclaré le club breton dans un communiqué. Simon Elisor (24 ans) rejoint Troyes. L’attaquant est prêté avec option d’achat par le FC Metz lors de cette seconde partie de saison. Toulouse annonce le prêt jusqu’à la fin de la saison de Yanis Begroui à Pau en Ligue 2. L’attaquant avait déjà été cédé lors de la seconde partie de saison l’an dernier au club des Pyrénées-Atlantiques.