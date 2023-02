Le retour historique de Ronaldinho sur les pelouses

Il est de retour ! Dimanche soir, Ronaldinho a retrouvé les pelouses. Pas celle du Camp Nou, ni du Parc des Princes, ni des plus prestigieux stades européens, mais celle de la Kings League, la compétition de football à 7 organisée par Gerard Piqué, et qui connaît un franc succès chez nos voisins espagnols et dans le monde hispanophone en général.

Le Brésilien a ainsi récemment signé avec le Porcinos FC, l’équipe dirigée par le streamer espagnol Ibai Llanos, et qui compte dans ses rangs certains joueurs pro comme Javi Espinosa, passé par le Barça et Villarreal. A l’occasion de la huitième journée, il est entré en jeu pour la première fois. Mais sa prestation a été assez discrète. Il faut dire que face à lui, il y avait Lopo, un ancien défenseur de Liga qui a pris sa retraite récemment. Et il l’a bien muselé.

Pas une grande prestation

La légende brésilienne n’a pas eu énormément d’occasions de se montrer, et il n’a même pas tiré de penalty lors de la séance de tirs au but qui a départagé les deux équipes, après un 0-0 au terme du temps réglementaire. Le premier 0-0 de l’histoire de la compétition par ailleurs. Le PIO FC l’a finalement emporté. Même si on a senti qu’il avait encore ce talent fou balle au pied, on peut dire qu’il a déçu, puisqu’il n’a pratiquement pas fait de différence balle au pied.

Il a aussi fait des siennes, puisque les micros l’ont capté en affirmant « je ne veux pas courir moi, je laisse les autres courir ». Rien de bien grave, puisqu’on le rappelle, cette compétition est en bonne partie tournée vers l’entertainment, et l’humour et le storytelling sont tout aussi importants que le côté purement sportif. Quoi qu’il en soit, c’est un énorme coup de visibilité pour la Kings League, qui a dépassé les 2 millions de spectateurs pendant ce match, et a battu le record historique d’un live sur la plateforme TikTok également. Même les nouvelles générations avaient envie de voir Ronaldinho à l’oeuvre. Ce dernier a cependant laissé le monde sur sa faim…