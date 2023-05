Le bel hommage d’Arsenal pour son nouveau maillot domicile 2023-2024

Arsenal n’était pas loin de remporter la 14e Premier League de son histoire cette saison, mais sa baisse de régime conjuguée au regain de forme de Manchester City, à la recherche d’un triplé historique, ne permet pas aux Gunners d’aller chercher son premier sacre en championnat… depuis l’exercice 2003-2004. Un sacre final historique pour les hommes d’Arsène Wenger, puisqu’elle n’avait concédé aucune défaite en 38 rencontres, une première dans l’histoire des cinq grands championnats et jamais imité depuis.

La suite après cette publicité

Pour célébrer le vingtième anniversaire de cet exploit, l’AFC arborera un maillot en hommage à la bande de Thierry Henry, avec un design similaire à la tunique porté durant les années 2000. adidas n’a pas dérogé au maillot bicolore, avec le rouge sur le torse et le blanc pour les manches, avec un rappel du rouge et du doré dans les bordures. Les trois bandes emblématiques de l’équipementier sont toujours présentes, en doré cette fois, tout comme son logo et celui du club à l’avant de la tunique.

À lire

OM : Nuno Tavares peut rapporter 1 M€ à Benfica

Le sponsor maillot Emirates, valable pour le moment jusqu’à la saison 2024-2025, reste en blanc et garde sa place comme depuis 17 ans. L’accord avec l’office du tourisme du Rwanda se poursuit avec la présence du Visit Rwanda sur la manche gauche, pour un maillot vu «35 millions de fois par jour dans le monde», comme l’explique Arsenal dans le communiqué d’annonce du partenariat. Quant aux technologies présentes sur le maillot, on retrouve HEAT.RDY, optimisée pour que le confort des athlètes sous les projecteurs grâce à une technologie de tissus respirants absorbant l’humidité.

La suite après cette publicité

Dans cette collaboration entre le club londonien et l’équipementier allemand, 70 % de matériaux recyclés et renouvelables composent le futur maillot, conformément à l’engagement pris par adidas de participer à l’élimination des déchets plastiques. Cette nouvelle tunique sera portée pour la première fois dès ce week-end par les équipes féminine et masculines, respectivement pour la finale de la Women’s Super League ce samedi et le dernier match de Premier League face à Wolverhampton dimanche.

Le nouveau maillot d’Arsenal pour la saison 2023-2024 sera bientôt disponible sur notre boutique partenaire FOOT.FR !