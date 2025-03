Portugal : Roberto Martínez couvre d’éloges Vitinha

Si pour certains, la trêve internationale est l’occasion de prendre un peu d’air après plusieurs semaines compliquées en club, pour d’autres, le but est de confirmer leurs belles performances récentes avec leur sélection. Pour Vitinha, c’est ce second objectif qui semble être le sien. Étincelant avec le PSG et largement impliqué dans les bons résultats de la formation de Luis Enrique, le milieu de terrain aura certainement à cœur de faire aussi bien lors de la double confrontation contre le Danemark en quart de finale de la Ligue des Nations. Son sélectionneur, Roberto Martínez, le porte en tout cas en très haute estime.

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre aller contre les Danois, l’ancien coach de la Belgique s’est attardé sur le cas du Parisien. Et son commentaire était sans équivoque : « j’ai déjà parlé de Vitinha. Pour moi, maintenant, c’est le meilleur milieu de terrain d’Europe. Mais le parcours en sélection, c’est le groupe. Ce que nous pouvons faire avec des joueurs différents, dans un contexte différent. » Effectivement, le joueur de 25 ans devra confirmer qu’il peut faire aussi bien avec la Seleção, mais il semble avoir les armes pour.