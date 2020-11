Yohan Cabaye évoque les difficultés de Rudi Garcia à être performant sur la durée

Si sa capacité à ressouder un groupe et à insuffler de bonnes dynamiques au sein de ce dernier peut sembler indéniable par moments, Rudi Garcia n’en reste pas moins vivement critiqué lorsqu’il s’agit d’évoquer le long terme. Capable d’accrocher la Juventus pour le titre avec l’AS Roma pendant une bonne partie de sa première saison en Italie, l’ancien entraîneur des Giallorossi a ensuite sombré petit à petit avant de quitter le club sur la pointe des pieds. Si ce ressenti peut diviser un bon nombre d’observateurs, Yohan Cabaye semble lui avoir un avis partagé concernant son ancien coach, qui a selon lui tout de même bien du mal à bien finir ses histoires.

«Il arrive à concerner tout son groupe sur une certaine période, mais ensuite c’est vrai que par rapport à ce qui s’est passé dans les saisons précédentes, on peut voir qu’à chaque fois c’est difficile pour lui de finir une histoire dans les clubs. Je ne sais pas pourquoi ça se termine souvent comme ça mais c’est vrai qu’à Lille ça ne s’est pas très bien fini, à la Roma non plus (…) C’est vrai que sa carrière montre que ça ne se termine pas souvent bien dans les clubs» a ainsi conclu l’ancien joueur du coach de l’OL au micro de la chaîne Téléfoot.