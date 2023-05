Mathys Tel va rester au Bayern Munich

La suite après cette publicité

Acheté 20 M€ par le Bayern Munich au Stade Rennais l’été dernier, Mathys Tel, âgé de seulement 18 ans, a pu découvrir son nouvel environnement, au coeur d’une saison assez délicate, marqué par un changement d’entraîneur (Nagelsmann out, Tuchel in). Avec 25 apparitions et 5 buts, il s’en est plutôt bien sorti. Mais récemment, Thomas Tuchel avait évoqué l’idée d’un prêt pour la saison prochaine. Ce qui ne semble pas être l’objectif du joueur, si l’on en croit son représentant, qui s’est montré très clair.

« Officiellement : Mathys restera à Munich, quoi qu’il arrive. Tous les clubs veulent savoir quelle est la situation et c’est très clair pour nous. (…) Même si Mbappé ou Halland vient cet été. Pour lui, cette première saison a été riche en enseignements, il est en mission. Il sait que s’il veut être numéro 1 dans cette équipe, il doit travailler et s’améliorer pas à pas. Si vous voulez être un joueur clé à Munich, vous devez vous améliorer et vous battre à Munich. C’est l’état d’esprit. Il est prêt mentalement », a assuré l’agence Clever One à Tz. Du côté du Bayern Munich, on semble hésiter sur la marche à suivre dans ce dossier.

