Bayern Munich : Thomas Tuchel reste flou pour Mathys Tel

Présent en conférence de presse après l’élimination du Bayern Munich en Ligue des Champions et avant un déplacement à Mayence en Bundesliga, Thomas Tuchel a évoqué un dossier chaud en Bavière : le poste de numéro 9. Alors que les hautes sphères munichoises avaient pointé le manque d’un buteur de classe mondiale, l’entraîneur des Bavarois s’est exprimé sur le cas Mathys Tel. Sans forcément en dire plus concernant l’avenir du jeune buteur de 17 ans.

«Ce n’est pas encore décidé», a ainsi déclaré le coach allemand avant d’ajouter : «nous voyons sa qualité. Il a de l’explosivité et sa capacité à marquer des buts est folle. […] Il l’a bien fait plusieurs fois en tant que remplaçant. C’est désormais son rôle. Pour le reste, nous déciderons très tard. Pour des choses comme le prêt ou la conservation, je dirais aujourd’hui : nous le ferons en août, pas avant». Ce jeudi, Sky Sports indiquait que la tendance de Tel était de rester et qu’il aurait un rôle plus important que jusqu’à présent. Affaire à suivre…

