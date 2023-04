Le casse-tête Mathys Tel crispe le Bayern Munich

La suite après cette publicité

La surprise du chef. L’été dernier, le Bayern Munich a étonné tout le monde en mettant 30 millions d’euros (hors bonus) pour recruter le jeune et prometteur Mathys Tel. Grand espoir du Stade Rennais, le jeune homme âgé de 17 ans à l’époque n’avait disputé que dix rencontres avec les Bretons. Cela avait été suffisant pour convaincre les dirigeants bavarois, persuadés d’avoir déniché un diamant brut. Le natif de Sarcelles a ainsi dit oui aux Munichois, qui le suivaient d’ailleurs depuis un petit moment. Très rapidement, l’attaquant a répondu sur le terrain.

Entré en jeu lors des deux premières rencontres, il a ensuite enchaîné avec deux titularisations et deux buts. Le premier face au Viktoria Köln en Coupe d’Allemagne le 31 août. Le second le 10 septembre face à Stuttgart en Bundesliga. Ensuite, l’international tricolore U19 a enchaîné avec des entrées en jeu et deux nouveaux buts en championnat contre Mayence (29 octobre) et le Werder Brême (8 novembre). Remplaçant de luxe, Tel a profité de la trêve internationale pour retrouver du temps de jeu avec les U19 français. Il a marqué un triplé contre le Kazakhstan (16 novembre) et un doublé face à l’Ecosse (22 novembre).

67 minutes jouées depuis l’arrivée de Tuchel

Puis après un repos bien mérité, il a retrouvé son club après le Mondial 2022. Il a joué 12 rencontres toutes compétitions confondues (1 but) en étant un remplaçant dans l’esprit de Julian Nagelsmann. Même chose avec Thomas Tuchel. D’ailleurs, il a manqué trois rencontres après l’arrivée de TT en raison d’une blessure musculaire (11 jours d’absence). Il est parti avec un temps de retard pour essayer de convaincre le coach de 49 ans. Un technicien qui a d’ailleurs évoqué son cas et son avenir en conférence de presse la semaine dernière.

«Ce n’est pas encore décidé. Nous voyons sa qualité. Il a de l’explosivité et sa capacité à marquer des buts est folle. […] Il l’a bien fait plusieurs fois en tant que remplaçant. C’est désormais son rôle. Pour le reste, nous déciderons très tard. Pour des choses comme le prêt ou la conservation, je dirais aujourd’hui : nous le ferons en août, pas avant.» Des propos plutôt flous qui n’ont pas du tout été du goût de la direction, selon Sky Germany. Le média allemand explique que le coach a été critiqué en interne après sa sortie puisque les discussions à son sujet n’avaient pas encore eu lieu. Ce n’était pas la tendance non plus.

Son avenir tracasse le Bayern Munich

Mais Kicker a nuancé cela. La publication allemande a indiqué que les têtes pensantes bavaroises faisaient face à un vrai casse-tête avec le Français sous contrat jusqu’en 2027. Ils sont conscients de son potentiel et de ses qualités. Mais en même temps, ils estiment qu’il risque de stagner la saison prochaine puisque le club compte sur Eric Maxim Choupo-Moting et va recruter un numéro 9. Harry Kane, Randal Kolo Muani et surtout Victor Osimhen sont ciblés. Une concurrence plus forte qui n’aidera pas le jeune Mathys Tel, qui a fêté ses 18 ans hier. Un prêt ne serait donc pas forcément exclu. Rien n’est encore décidé à son sujet.

En conférence de presse ce vendredi, Thomas Tuchel a de nouveau été questionné à son sujet. Les journalistes se demandent pourquoi il ne débute pas alors que Choupo-Moting est blessé. «Il y a quelques petites choses, il n’y a pas que l’âge. L’âge est relativement inintéressant. C’est la question de savoir si on lui rend service en le mettant dans le onze. Lui donner le poids et la pression d’être le sauveur de l’équipe (…) D’autres situations sont plus faciles pour un jeune de 18 ans. Ce n’était pas le cas quand qu’il marquait lors de ses brèves apparitions. Il doit y avoir un chemin continu vers le onze de départ. Des dernières impressions que j’ai sur le onze de départ, je ne sais pas. Mais peut-être que je vais changer d’avis.» Mathys Tel espère avoir sa chance dimanche face au Hertha Berlin.