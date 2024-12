Une vidéo de la Liga sur Vinicius fait polémique

« Le meilleur de Vini Jr. en 2024 ». C’est le titre de la dernière vidéo postée par LaLiga sur sa chaîne YouTube. Jusqu’ici, rien d’anormal pour un championnat qui met juste à l’honneur l’un de ses plus beaux ambassadeurs, mais c’est un court extrait de cette vidéo en question qui a tout simplement fait naître une petite polémique en Espagne.

En effet, on y voit sur cette compilation le but de Sorloth face au Barça, le week-end dernier, sauf que le Norvégien est tout simplement remplacé par… Vinicius. Un montage qui a fortement déplu dans la communauté du club catalan, puisqu’il laisse penser que le Madrilène célèbre son but devant trois Barcelonais atterrés (alors que le Barça a écrasé le Real Madrid 4-0 cette saison), mais aussi de l’Atlético de Madrid, puisqu’il fait l’éloge d’un joueur du Real Madrid, sur un but du rival…