Barcelone : Hansi Flick a fait gagner plus de 200 millions d’euros !

En mai 2024, Hansi Flick est annoncé comme le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Et selon lui, les Blaugranas n’avaient pas besoin de faire des folies sur le marché des transferts : l’effectif actuel était déjà pétri de qualité, et ne demandait qu’à progresser. Un an plus tard, force est de constater que l’ancien manager du Bayern Munich et de la Mannschaft avait tout vu juste.

La suite après cette publicité

En effet, après une année où le Barça a dominé sans partage en Espagne et est passé à trois minutes de la qualification pour la finale de la Ligue des champions, l’effectif du Barça vaut désormais 217,6 millions d’euros de plus selon le site spécialisé Transfermarkt, soit 1,07 milliard d’euros. Le bon travail de l’entraîneur allemand a revalorisé les joueurs déjà présents au club, à l’image de garçons comme Fermin Lopez, Ferran Torres et surtout Raphinha, ressuscité sous la houlette de Flick. De quoi laisser présager un futur radieux au Camp Nou.