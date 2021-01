Leeds : Marcelo Bielsa ouvre la porte à une prolongation

En Angleterre depuis l’été 2018, Marcelo Bielsa a véritablement révolutionné le club de Leeds United. En l’espace de 2 ans et demi, il a permis à cette équipe qui jouait le milieu de tableau en Championship (deuxième division anglaise) de gagner le titre et de monter en Premier League, et de développer un football somptueux et efficace. Malgré une défense souvent aux fraises, les Peacocks sont 12èmes. Un très beau résultat pour un promu. Adulé dans le nord de l’Angleterre, le tacticien est adoré par les supporters de Leeds, qui souhaiteraient le voir rester encore avec eux.

Mais à 5 mois de la fin de son contrat, l’ancien technicien de l’Olympique de Marseille n’a toujours pas prolongé son bail. Selon le Mirror, le natif de Rosario veut être concentré à 100% sur la fin de saison et souhaiterait attendre encore avant de prendre une décision. Il a même confié récemment qu’il pourrait rester. «Je suis très à l'aise pour vivre et gérer en Angleterre. Les contrats annuels ne signifient pas que je ne suis pas disposé à rester ici plus longtemps.» La porte est donc ouverte pour une prolongation de Marcelo Bielsa.