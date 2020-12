Premier League : les chiffres fous du Leeds de Marcelo Bielsa !

Leeds rend complétement loco tout le pays ! Menée par Marcelo Bielsa, l'écurie anglaise a fait son grand retour en Premier League en 2020 après seize longues années d'absence. Proche de réussir l'exploit dès sa première saison sur le banc des Peacocks, en 2018-19, le technicien argentin a réussi son pari et il ne voulait pas s'arrêter en si bon chemin. Après avoir eu les recrues qu'il souhaitait lors du mercato, il a prolongé son contrat d'un an en septembre dernier et a enfin pu se concentrer sur la Premier League. Un championnat qu'il découvre cette saison, mais où il était très attendu.

Entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola avait hâte de l'affronter comme il l'avait expliqué en juillet dernier : «il a fait un travail exceptionnel. Concernant Mr Marcelo Bielsa, je n’ai jamais été sous ses ordres, donc c’est difficile de parler de lui. Mais je connais une centaine de joueurs qui étaient avec lui… J'ai eu la chance de pouvoir lui parler. Il est unique dans le monde du football en raison de sa façon particulière de faire jouer son équipe. C'est un authentique manager. Aucun autre manager au monde ne joue comme il joue. J'ai beaucoup appris sur son style, son produit final. C'est une personne incroyable. Il est si spécial».

La Premier League est fan de Bielsa

Quelques semaines après, c'était au tour de Jürgen Klopp de tomber sous le charme d'El Loco. Après la victoire de Liverpool face à Leeds lors de la 1ère journée de championnat au terme d'un match spectaculaire (4-3, 12 septembre), l'Allemand s'était incliné face à l'Argentin en conférence de presse : «il est une source d’inspiration pour tous les entraîneurs… Je l’aime sans même le connaître ! Leeds fera une bonne saison, s’ils arrivent à maintenir cette intensité. C’est une équipe solide et qui ne ferme pas le jeu». Des principes auxquels Marcelo Bielsa ne déroge pas, peu importe l'adversaire. C'était encore le cas mardi soir face à West Bromwich Albion dans le cadre de la seizième journée de championnat. Avant la rencontre, Sam Allardyce avouait se méfier du coach argentin.

«Il faudra m'expliquer pourquoi il est fou. Ce n'est pas être fou, c'est plus de l'intelligence, le fait d'avoir un style unique, et je pense que cela sert les joueurs et sert bien le club (...) La préparation et l'étude de leur jeu va être intéressante. Nous avons déjà une idée du plan à mettre en place ». Mais son plan a échoué. En effet, Leeds a terminé l'année 2020 en beauté avec festival offensif et une victoire éclatante 5 à 0. Grâce à son jeu léchée et ouvert, l'équipe anglaise est devenue hier le cinquième club nouvellement promu à inscrire plus de 5 buts lors d'un match de championnat anglais à l'extérieur a précisé Opta. Leeds termine aussi l'année avec d'autres statistiques toutes aussi folles.

Des statistiques folles !

Onzièmes au classement avec 23 points, les Peacocks, qui visent le maintien, ont marqué au total 30 buts en 16 journées. Ils possèdent l'une des meilleures attaques de Premier League, puisque seuls Liverpool (37 buts), Manchester United et Chelsea (31 buts) font mieux. Très joueuse, l'équipe de Bielsa s'expose également. C'est ainsi qu'elle a encaissé 30 buts depuis le début de la saison. Ce qui en fait la deuxième plus mauvaise défense de la la ligue anglaise derrière WBA (35 buts encaissés).

Avec un bilan de 30 buts marqués et encaissés, Leeds est l'équipe qui a atteint ce total le plus vite depuis Southampton, lors de la saison 1986-87 selon Opta (30 buts, 35 encaissés après 16 matchs). Avec 12 points d'avance sur le premier relégable, les Peacocks et Bielsa, finaliste pour le trophée The Best-FIFA Award de l'entraîneur de l'année 2020; savent qu'il ne faudra pas se relâcher en 2021. Une année qui débutera le 2 janvier par un déplacement à Tottenham ! Nul doute que José Mourinho aura, lui aussi, l'occasion de s'exprimer sur le Leeds de Marcelo Bielsa, une formation qui ne laisse personne indifférent en Premier League.