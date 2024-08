Nouvelle offensive de l’OM pour Elye Wahi !

«Elye Wahi n’a joué que 5 minutes, il reste un très jeune joueur. Il y a pas mal de choses dans sa tête pour l’instant. C’est aussi une façon de l’aider et de le protéger. Il y a des choses qui bougent ou pas. On verra ce que les jours qui viennent nous diront. Et on veut des mecs qui sont à 100% et prêts à jouer», expliquait samedi Will Still après le festival du club artésien face à Leicester (3-0) au sujet de Elye Wahi. Il faut dire que l’attaquant français avait été laissé sur le banc avant de faire son entrée dans les derniers instants de la partie. Ce qui avait forcément beaucoup fait parler. L’ancien buteur de Montpellier, dont le nom revenait avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille ces derniers jours, avait sans doute la tête ailleurs.

La suite après cette publicité

Une première offre (prêt payant de 2 M€ avec une option d’achat fixée à 18 M€) avait été refusée par le board lensois, de même qu’une seconde proposition légèrement supérieure du club phocéen qui proposait un prêt payant avec une option d’achat automatique très facilement atteignable de 22 M€, avec 4 M€ de bonus. Le RC Lens se montrait alors intransigeant et assurait à qui voulait l’entendre qu’ils souhaitaient un transfert sec de 35 M€ et rien d’autre. Depuis jeudi plus rien, jusqu’à ces dernières heures avec un retour sur la table des négociations du club phocéen.

À lire

Ismaël Koné justifie le choix OM

L’OM revient fort dans les négociations pour Wahi

Selon nos informations et à la vue des difficultés du dossier menant à l’attaquant anglais d’Arsenal Eddie Nketiah, le tandem Mehdi Benatia-Pablo Longoria a passé la seconde dans le dossier Elye Wahi relevant de manière très sensible sa proposition. Selon une source proche du dossier, les discussions se passent bien et les positions entre les différentes parties se rapprochent. Que ce soit du côté du club artésien ou de celui du club olympien, on souhaite de toute façon ne plus perdre de temps dans un feuilleton qui a déjà trop duré et qui n’est plus tenable à quelques jours de la reprise de la Ligue 1.

La suite après cette publicité

L'OM doit-il recruter Elye Wahi ou Eddie Nketiah ? Elye Wahi (RC Lens) Eddie Nketiah (Arsenal) Partage ta réponse Génération de l'image en cours

A Marseille et plus précisément du côté de Roberto De Zerbi, on veut absolument pouvoir compter sur un nouvel attaquant de pointe pour la reprise du championnat de Ligue 1 prévu samedi du côté de Brest pour un match déjà explosif SB29-OM. Quant à Lens, cela lui permettrait de pouvoir travailler au plus vite sur le successeur de l’ancien international tricolore qui totalise 41 buts et 12 passes décisives en 112 matches de Ligue 1.