Giannelli Imbula proposé à Bordeaux

Toujours en quête de renforts à moindre coût, les Girondins de Bordeaux, 17e de Ligue 1, scrutent le marché. Si Alvaro Gonzalez est sur les tablettes en ce qui concerne la défense centrale, le club de Gérard Lopez cherche aussi à se renforcer au milieu de terrain.

Selon nos informations, le club au scapulaire s'est vu proposer Giannelli Imbula. L'ancien milieu de terrain de l'OM et du FC Porto, qui évolue aujourd'hui au Portugal du côté de Portimonense en Liga NOS (14 apparitions toutes compétitions confondues) correspond au profil recherché par Admar Lopes. Le directeur sportif de Bordeaux n'a pour l'instant pas dit non au sujet du joueur dont le contrat arrive à échéance en juin prochain et qui est également suivi par le club turc d'Adana Demirspor, actuel 4e de SuperLig.