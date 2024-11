L’Inter Milan s’incline devant la nouvelle masterclass de Marcus Thuram !

12 petites minutes de jeu contre Israël. 78 minutes relativement ternes lors de la victoire décisive face à l’Italie. Durant la dernière trêve internationale, Marcus Thuram a confirmé qu’il était toujours autant en délicatesse avec les Bleus. De quoi confirmer les derniers mois paradoxaux du natif de Parme, par ailleurs étincelant sous le maillot de l’Inter Milan. Ce samedi, à l’occasion de la 13e journée de Serie A, le buteur intériste a, en effet, confirmé qu’il était sur un petit nuage avec les Lombards sur la pelouse du Hellas Vérone (5-0). Auteur d’un doublé et d’une passe décisive en 25 minutes, l’international français (29 sélections, 2 buts) a ainsi été le grand artisan de cette huitième victoire en Serie A des champions d’Italie en titre.

Dans tous les bons coups, Thuram a porté les siens vers un large succès malgré les absences du capitaine Lautaro Martinez, malade, et du meneur Hakan Calhanoglu, ménagé. Dauphin de l’Atalanta Bergame en attendant le choc opposant le Napoli à la Roma, l’Inter s’appuie week-end après week-end sur les prouesses de son numéro 9, fort d’une efficacité redoutable dans les derniers mètres. Sur la pelouse du Marc’Antonio Bentegodi, l’ex-attaquant du Borussia Mönchengladbach a d’abord parfaitement trouvé Joaquin Correa, titularisé en l’absence de Martinez, qui a inscrit, en lobant le gardien de Vérone Lorenzo Montipo, son premier but en championnat depuis plus de deux ans (17e).

Discret avec la France, Thuram écrase tout sur son passage en Italie

Quatre minutes plus tard, le serial buteur de 27 ans doublait la mise en profitant d’une erreur du marquage de Vérone pour dribbler Montipo et inscrire son premier but en championnat depuis son triplé contre le Torino le 5 octobre. Son second but de l’après-midi, son neuvième de la saison en championnat, ressemblait finalement au premier : parti à la limite du hors-jeu, il portait le score à 3-0 en prenant le meilleur sur Montipo. Avec 10 buts et 6 passes décisives en 16 matches toutes compétitions confondues, «Tikus» continue donc de briller de mille feux alors que l’Inter s’apprête à défier le RB Leipzig ce mardi soir lors de la 5e journée de la Ligue des Champions.

En pleine confiance sous les ordres de Simone Inzaghi, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2028 confirme alors qu’il a passé un cap dans sa carrière. Acteur majeur du Scudetto glané haut la main par l’Inter l’an dernier, le droitier d’1m92 est parti sur des bases encore plus vertigineuses, cette saison, de l’autre côté des Alpes. Une irrésistible montée en puissance attisant d’ailleurs les convoitises de la concurrence, à l’instar du récent intérêt exprimé par Liverpool. Pour rappel, le vice-champion du monde 2022 dispose d’une clause libératoire de 85 millions d’euros. En attendant de voir si les Reds passeront réellement à l’action dans les prochains mois, Marcus Thuram espère lui maintenir ce rythme effréné…