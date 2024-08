Dani Olmo explique le choix FC Barcelone

Le FC Barcelone a mouillé le maillot pour Dani Olmo. D’abord, les pensionnaires du Camp Nou ont dû composer avec la concurrence incarnée par Manchester City. Mais il n’y a pas vraiment eu match puisque l’international espagnol a rapidement assuré vouloir rejoindre le Barça. Mais l’affaire était loin d’être dans le sac puisque le RB Leipzig, bien que vendeur, ne voulait pas brader son joueur. Après une première proposition refusée, le FCB est revenu à la charge mercredi.

Olmo est un homme heureux

Le directeur sportif, Deco, a fait le voyage en Allemagne pour participer à une réunion avec le club allemand et le clan Olmo. Et finalement, tout est rentré dans l’ordre. Un accord pour un transfert de plus de 60 M€ a été trouvé et le joueur de 26 ans a pu rejoindre la Catalogne afin de passer sa visite médicale et signer un contrat jusqu’en 2030. La nouvelle a été officialisée cet après-midi.

Dans la foulée, le Barça a publié une première interview de son joueur, qui sera présenté à la presse très rapidement. Olmo, dont la clause libératoire est fixée à 500 M€, a évoqué sa joie de revenir dans un club cher à son cœur. «Je suis très heureux, c’est un rêve devenu réalité. Je suis très heureux de rentrer chez moi, avec ma famille, avec mes coéquipiers… J’ai vraiment hâte de commencer.»

Le choix du cœur

Puis, il a parlé de son transfert, qui a mis un peu de temps à se concrétiser. «Il y a eu des négociations intenses, mais c’est normal. Tout a été fait très rapidement avec Leipzig et je leur en suis également très reconnaissant. Maintenant, une nouvelle étape commence et nous allons tout faire. C’était mon rêve, mais il faut aussi souligner les efforts du Barça pour me faire signer, il faut le valoriser. Je suis fier qu’ils m’aiment et je suis fier d’être ici.» Enfin, il a dit quelques mots sur ses grandes ambitions.

«Je viens pour gagner, pour tous les titres possibles. Nous sommes le Barça et nous devons concourir pour tout. Nous avons une équipe, nous avons des joueurs, nous avons un staff avec lequel nous visons tout (…) Je peux apporter de la polyvalence, de la qualité, mon toucher… J’ai déjà joué avec de nombreux joueurs du Barça. Je veux aussi jouer avec d’autres joueurs comme Frenkie (de Jong) ou (Robert) Lewandowski, des footballeurs de grande qualité. Je suis préparé et j’attends avec impatience de jouer pour aider l’équipe et gagner.» À lui désormais de joindre la parole aux actes. Il sera d’ailleurs présenté le 12 août prochain lors de la rencontre amicale face à l’AS Monaco lors du tournoi amical Joan Gamper.