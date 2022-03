Serie A : l'Inter mise en échec à domicile par la Fiorentina

Ce samedi à 18h, l'Inter Milan (3e) recevait la Fiorentina (8e) à Giuseppe Meazza à l'occasion de la 30e journée de Serie A. Les champions en titre comptaient deux points de retard sur Naples, avec deux matchs en moins cependant, et quatre sur l'AC Milan (1 match de retard). Les hommes de Simone Inzaghi restaient sur une mauvaise série en championnat (1V, 3N, 2D) et avaient à cœur de reprendre leur marche en avant en s'imposant face à la Fio. De son côté, la Viola restait sur des résultats mitigés face à des équipes du milieu de tableau (1V, 1N, 1D). Lors des quatre dernières confrontations, les Intéristes avaient pris le dessus sur leurs homologues florentins.

Au niveau des compositions, l'Inter alignait une équipe presque type avec Dzeko et Martinez devant mais privé de son milieu croate Brozovic tandis que Vincenzo Italiano effectuait un changement par ligne par rapport au onze qui avait battu Bologne la semaine passée. En première période, les Florentins faisaient jeu égal avec les Nerazzurri, proposant même plus de frappes, bien que souvent contrées par les défenseurs lombards. A l'entame de la seconde période, les Milanais auraient pu ouvrir le score après une double occasion de Vidal et Barella, bien stoppées par Terracciona. Mais la Viola répondait immédiatement par un but de Lucas Torreira sur une belle passe de Gonzalez (50e). Quelques minutes plus tard, sur un bon centre de Perisic, Dumfries égalisait de la tête (54e). En fin de match, Alexis Sanchez aurait pu offrir la victoire à l'Inter sans ce tacle salvateur de Biraghi (89e) puis Ikoné à la Fiorentina si Handanovic n'avait pas réalisé un bel arrêt. Un match nul 1-1 qui n'arrangeait pas les deux formations : l'Inter reste 3e et perd du terrain sur son rival rossonero, la Fio bloque à la 8e place au classement.