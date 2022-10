Le Français Romain Folz nommé coach d'AmaZulu

Le Français Romain Folz continue son aventure en Afrique. Après avoir entraîné au Botswana (Township Rolliers FC), le technicien tricolore s’était rendu en Afrique du Sud pour prendre les commandes du Marumo Gallants FC en juin dernier.

Eh bien Folz a déjà changé d’air puisqu’il a été nommé coach d’AmaZulu. « AmaZulu Football Club est fier d'annoncer la nomination de Romain Folz au poste d'entraîneur-chef. Ayanda Dlamini lui servira d'assistant », peut-on lire sur Twitter.

AmaZulu Football Club is proud to announce its appointment of Romain Folz as Head Coach. Ayanda Dlamini will serve as his assistant 🟢⚪️#HebeUsuthu#UsuthuTogether pic.twitter.com/q9OEiTfvb0