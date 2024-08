OM : Elye Wahi a totalement raté ses débuts au Vélodrome

L’Olympique de Marseille est sûrement l’une des équipes les plus emballantes d’Europe en ce début de saison. Après un mercato riche et l’arrivée de Roberto de Zerbi sur le banc phocéen, la curiosité ou l’excitation sont les deux seules options au moment de se décider à regarder l’équipe olympienne œuvrer sur le pré. La semaine passée, la large victoire à Brest avait émerveillé tous les supporters bucco-rhodaniens qui avaient hâte d’en voir plus. Ce dimanche soir, leurs protégés se produisaient au Vélodrome face à une équipe de Reims abordable sur le papier. Dans une ambiance de feu, rien ne s’est finalement passé comme prévu pour les Marseillais.

En effet, après une première période réussie avec un avantage au score acquis, les coéquipiers de Leonardo Balerdi ont été rattrapés par des Rémois valeureux au retour des vestiaires. Et malgré l’égalisation bienvenue de Mason Greenwood en fin de rencontre, ce match nul peut être frustrant pour l’OM qui a vendangé une multitude d’occasions lors du premier acte. Avec 21 tirs tentés ce soir, dont 11 cadrés, Marseille n’a réussi à faire trembler les filets qu’à deux reprises. Symbole de ce manque d’efficacité, Elye Wahi est totalement passé à côté de ses débuts au Vélodrome sous ses nouvelles couleurs. Sorti sous la bronca du Vélodrome peu après l’heure de jeu, l’ancien du RC Lens a tout raté devant la cage en première période.

Roberto De Zerbi veut défendre Elye Wahi comme son fils

Intéressant dans le jeu à travers de nombreuses remises bienvenues et une capacité à peser sur la défense via ses nombreux appels, l’attaquant de 21 ans a manqué quatre grosses occasions en première période. À la 31e minute, Wahi a vu Diouf repousser le cuir dans ses pieds. Face au but vide, le natif de Courcouronnes a envoyé le ballon au-dessus de la cage du portier rémois. Après une tête ratée sept minutes après (38e), le buteur de la génération 2003 a encore vendangé lors d’un face-à-face assez évident contre Diouf (44e). Pour finir, ce festival d’occasions manquées, le numéro 9 olympien a vu Joseph Okumu repousser sa tentative sur sa ligne de but (45+3e). Un véritable calvaire. Pour autant, malgré cette première rencontre compliquée au Vélodrome, Elye Wahi peut compter sur le soutien infaillible de son entraîneur.

Interrogé par DAZN sur les déboires de son attaquant ce soir, Roberto de Zerbi a affirmé qu’il soutiendrait son joueur comme s’il s’agissait de son fils : «Au-delà des buts qu’il a ratés, je suis désolé pour lui. C’est un garçon très sensible. On a une très belle relation lui et moi. Je le défendrai comme mon fils. Plus que la plupart des joueurs, il est très content d’être ici. La saison vient de commencer. Il a été sifflé, c’est malheureux pour lui mais il va montrer sur le terrain ce qu’il sait faire.» Sur ces belles paroles, Elye Wahi devra désormais passer à autre chose. N’ayant pas forcément réussi à prendre le dessus sur l’aspect mental à Lens, l’international Espoirs devra dorénavant y parvenir dans un contexte encore plus compliqué. Buteur face à Brest, Wahi sait que la meilleure réponse est souvent un simple tremblement des filets dans ce genre de situations…