Liverpool - Tottenham : les compositions officielles

C’est le choc de cette 34ème journée de Premier League, Liverpool reçoit Tottenham à Anfield ce dimanche après-midi à 17h30

(Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Les Reds vont mieux sur les dernières semaines avec 3 victoires de suite et 5 matchs sans défaite. Avec un nouveau système et un Trent Alexander-Arnold de retour à un haut niveau dans un nouveau rôle, les hommes de Klopp se sont bien remis dans la course à l’Europa League pour sauver leur saison et démarrer peut-être un nouveau cycle la saison prochaine. De leur côté, les Spurs doivent aussi sauver leur saison très irrégulière. Actuellement 5èmes, ils doivent mettre de la distance avec leur adversaire du jour.

Pour les compositions, les Reds gardent leur système classique avec Konaté qui enchaîne derrière avec Van Dijk. Eliott et Jones avec Fabinho. Et un trio offensif Salah, Diaz et Gakpo. Les Spurs gardent aussi leur 3-4-3 avec Hojbjerg et Skipp dans le double pivot, Davies à la place de Lenglet derrière et le trio Son, Kane et Kulusevski devant.

Les compositions d’équipes :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk (cap.), Robertson - Eliott, Fabinho, Jones - Salah, Gakpo, Diaz.

Tottenham : Forster - Romero, Dier, Davies - Porro, Skipp, Hojbjerg, Perisic - Kulusevski, Kane (cap.), Son.