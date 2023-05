Bayern Munich, PSG : Thomas Tuchel réagit à la rumeur Lucas Hernandez

La suite après cette publicité

Alors que l’information de L’Équipe - faisant état d’un accord de principe trouvé entre Lucas Hernandez et le PSG - prend de l’ampleur ces dernières heures en Allemagne, Thomas Tuchel y a réagi ce vendredi. Présent en conférence de presse, en marge du déplacement crucial de son équipe à Cologne demain (15h30), l’entraîneur allemand s’est dit «surpris», assurant qu’il comptait sur le Français en vue de la saison prochaine.

«Lucas ne sera pas dans l’équipe demain. Il serait plus qu’irresponsable de l’inclure. Il ne s’est entraîné que partiellement et sans contact, a précisé l’ancien entraîneur du PSG, avant d’évoquer les rumeurs de transfert impliquant son joueur. J’ai entendu (les rumeurs ndlr) et j’ai été surpris. Lucas joue un grand rôle dans mes projets, c’est un leader pour moi.»

