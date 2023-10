Rafa Márquez s’enflamme pour Lamine Yamal

La suite après cette publicité

Il est la grande sensation de ce début de saison en Europe. À seulement 16 ans, Lamine Yamal s’est installé dans la rotation du FC Barcelone et fait partie de ces joueurs dont le potentiel semble illimité. Auteur d’un but et de deux passes décisives en Liga jusqu’à présent, en 9 journées, l’ailier s’était d’abord révélé dans les catégories inférieures. Rafa Márquez le connait bien.

L’entraîneur du FC Barcelone Atlétic (3e division) s’est d’ailleurs exprimé au sujet de la pépite Yamal et de son explosion aux yeux du grand public en ce début de campagne 2023-2024 pour MD. «Il appartient à ce groupe de garçons doués qui ont ce talent inné et qui, quel que soit leur âge, concourent dans n’importe quelle catégorie et font la différence. Ronaldinho, Messi… Lamine peut être le prochain. Il a toutes les qualités. Évidemment, nous devons nous occuper de ce processus car il est encore un enfant», raconte la légende mexicaine, visiblement optimiste pour le Blaugrana.