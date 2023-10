Jack Wilshere devrait entamer sa carrière d’entraineur en MLS

Un nom bien connu du grand public s’apprête à faire le grand saut ! En juillet 2022, Jack Whilshere annonçait sa retraite à l’âge de 30 ans. Après avoir brillé sous les couleurs d’Arsenal entre 2008 et 2018, l’international anglais (34 sélections, 2 buts) a effectué deux courtes piges du côté de Bournemouth et de West Ham avant de s’offrir un dernier défi avec l’AGF Aarhus. Mais son passage au Danemark a tourné au vinaigre et le natif de Stevenage a décidé à l’issue de la fin de son aventure avec le club du Jutland de raccrocher les crampons.

La suite après cette publicité

Par la suite, Jack Wilshere a été nommé à la tête de l’équipe des moins de 18 ans d’Arsenal. Mais à en croire les informations du Telegraph, l’Anglais pourrait être rapidement propulsé à la tête d’une équipe première en Major League Soccer. Selon le tabloïd britannique, les Rapids du Colorado sont en quête d’un nouvel entraîneur après avoir écarté de son poste Robin Fraser en raison d’une succession de mauvais résultats (lanterne rouge de la Conférence Ouest de la MLS) et ont coché le nom de l’ex-Gunner. Les propriétaires du club basé à Denver, Kroenke Sports & Entertainment, également détenteurs d’Arsenal, auraient tenté une approche avec le coach de 31 ans. Reste à savoir si le principal intéressé se sent prêt à franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière d’entraîneur.