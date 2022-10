PL : Leicester lance sa saison dans le derby et enfonce Nottingham Forest

La lanterne rouge se rebiffe. Dans le cadre de la 9ème journée de Premier League, Leicester, dernier du classement au coup d'envoi, n'a fait qu'une bouchée de Nottingham Forest (4-0), 19ème avant leur nouvelle défaite dans ce premier derby des Midlands depuis 23 ans ce lundi soir. Dans ce duel de mal classés outre-Manche, Maddison, l'homme fort de Brendan Rodgers, s'est distingué avec brio avant de sortir sous l'ovation de son public à la 85ème minute. C'est lui qui a lancé les hostilités à l'aide d'une frappe déviée, avec de la réussite, par McKenna (25e), avant de s'offrir un doublé d'un joli coup franc (35e). Un coup dur pour le promu aux dépenses XXL, qui avait trouvé le poteau par l'intermédiaire d'Awoniyi (15e). D'autant plus que Barnes avait fait le break d'un petit bijou à l'entrée de la surface de Forest (27e).

Leicester a ensuite globalement géré face à une inquiétante et quasi inoffensive formation de Nottingham, si ce n'est sur un coup mal négocié par Awoniyi stoppé par Ward (52e), aussi impeccable devant Johnson (79e). Entré en jeu à la place d'un Vardy toujours muet cette saison et ayant loupé le coche à deux reprises au King Power Stadium (14e, 15e), Daka, servi par Maddison, s'est fendu d'une Madjer géniale pour clôturer le spectacle (73e). Grâce à ce premier succès de la saison, les Foxes stoppent l'hémorragie (6 défaites de rang) et laissent la dernière place à Forest, qui, après cette 5ème défaite d'affilée, va rapidement devoir proposer autre chose sous peine de vite retourner en Championship.