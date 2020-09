Le PSG passe à l'attaque pour Jorginho

Le Paris Saint-Germain semble avoir passé la seconde sur le mercato ces derniers jours. Leonardo et l'état-major du club de la capitale ont ainsi multiplié les réunions et les propositions, et c'est visiblement du côté de Chelsea que le champion de France veut faire ses courses. Alors que Thiago Silva s'en est allé, en fin de contrat, chez les Blues, les Parisiens pistent Antonio Rüdiger, le défenseur allemand de l'écurie londonienne.

Le nom de Tiémoué Bakayoko est aussi revenu de façon récurrente, via nos informations exclusives notamment, mais visiblement, c'est sur un autre milieu de terrain des Blues que les Parisiens ont jeté leur dévolu. Selon Téléfoot, le Paris Saint-Germain a ainsi lancé les contacts avec la formation anglaise pour Jorginho, l'international italien de 28 ans recruté par le club londonien à l'été 2018.

Paris veut un prêt

Les dirigeants franciliens souhaitent ainsi que l'italo-brésilien rejoigne le Parc des Princes dans le cadre d'un prêt. On le sait, le Paris Saint-Germain a des moyens limités pour cette fin de mercato et c'est via ce type d'opération que Leonardo recrutera. Une chose est sûre, Frank Lampard ne s'opposera pas forcément à un départ de l'ancien Napolitain.

« Ils sont nos joueurs, il y a beaucoup de rumeurs, pas seulement ceux-là mais beaucoup de nos joueurs. Si on doit trouver une solution, elle doit être bonne pour nous, le joueur et l'autre club », avait-il répondu lorsqu'il avait été interrogé sur plusieurs joueurs, dont Jorginho, vendredi. En plus du PSG, Arsenal serait aussi sur le coup. Affaire à suivre...