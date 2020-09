Le PSG et le Barça se positionnent pour Antonio Rüdiger

Le divorce entre Antonio Rüdiger et Chelsea semble se consommer petit à petit. Le défenseur allemand n'était même pas sur le banc lors du match des Blues contre Liverpool (0-2), remplacé dans le groupe par Fikayo Tomori. Pour la rencontre de Carabao Cup de ce mercredi contre Barsnley, l'ancien de la Roma et de Stuttgart devrait encore une fois être en tribunes. Plus dans les plans de Frank Lampard dont la défense a été renforcée par l'arrivée de Thiago Silva, il devra certainement partir pour trouver du temps de jeu.

Le joueur de 27 ans a donc de très grandes chances de quitter Stamford Bridge avant le 5 octobre et la fin du mercato. Et selon le Daily Mail, un club aurait montré un intérêt : le Paris Saint-Germain. À la recherche d'un défenseur central comme en témoignent les tractations autour de Kalidou Koulibaly, le club de la capitale souhaiterait enrôler l'Allemand. Le média évoque même une formule : un prêt d'une saison, sans pour autant préciser la présence d'une éventuelle option d'achat. Mais le journal allemand Kicker révèle que les Franciliens auront de la concurrence dans ce dossier. En effet, l'ancien club d'Antonio Rüdiger, l'AS Roma mais surtout le FC Barcelone se sont positionnés.