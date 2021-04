Ligue 1 : le RC Lens ne tremble pas contre Lorient et consolide sa 5e place, l'ASSE renverse Bordeaux

Après les victoires du LOSC, du PSG et du Stade Rennais, et le match nul spectaculaire entre Montpellier et l'OM, la 32e journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche avec le traditionnel multiplex et quatre matches au programme. Après avoir vu le club phocéen lui revenir à hauteur, le RC Lens (5e, 49 pts) pouvait conforter sa place en cas de succès contre le FC Lorient (17e, 32 pts), très en forme ces derniers temps et qui était toujours en opération maintien. Rapidement, les Sang et Or prenaient le dessus avec une première frappe de Michelin (8e) mais le FCL répondait par l'intermédiaire de Lemoine (13e). Mais derrière, la rencontre basculait en faveur des locaux.

Suite à une faute sur Jean, Lens obtenait un penalty que Kakuta transformait (16e, 1-0). Leca sauvait ensuite son équipe (28e) avant de s'incliner devant Moffi et son coup de tête (29e, 1-1). Le buteur lorientais manque ensuite le doublé (31e, 34e) et pouvait s'en mordre les doigts puisque Jean redonnait l'avantage aux siens dans la foulée (39e, 2-1). En difficulté durant les 45 premières minutes, le RCL menait à la pause. Et en seconde période, les Lensois faisaient encore trembler les filets. Kalimuendo, opportuniste dans la surface, faisait le break avant l'heure de jeu (55e, 3-1). Banza, lui, se chargeait d'enfoncer le clou sur penalty à la 88e minute (4-1). Victorieux, le RC Lens réalisait un joli coup en confortant cette 5e place si précieuse. Le FCL restait 17e.

Khazri voit triple, triste spectacle à Nice

Au Stade Geoffroy-Guichard, l'AS Saint-Etienne (15e, 36 pts) recevait les Girondins de Bordeaux (13es, 36 pts) pour un match très important pour le maintien qui se rapprochait. La rencontre démarrait mal pour les Verts puisque Hwang ouvrait le score sur penalty (9e, 0-1). Mais l'ASSE inversait la tendance dans un match rempli de penaltys. Khazri en marquait également un (19e, 1-1) avant de doubler la mise dans le jeu quatre minutes plus tard (23e, 2-1). En feu, l'international tunisien voyait même triple en seconde période sur un autre penalty (72e, 3-1), avant un dernier but de Youssouf (81e, 4-1). Grâce notamment à son numéro 10, Saint-Etienne s'imposait et prenait la 13e place, Bordeaux passant 15e. Un changement de place sur le papier.

Dans le sud de la France, l'OGC Nice (9e, 42 pts) et le Stade de Reims (12e, 39 pts) croisaient le fer à l'Allianz Riviera, où le propriétaire Jim Ratcliffe était présent. Mais sur la Côte d'Azur, le match s'est terminé sur un résultat nul et vierge malgré un but d'El Bilal Touré, logiquement refusé pour hors-jeu. Un résultat qui n'arrange personne. Enfin, le Stade Brestois 29 (16e, 35 pts) défiait le Nîmes Olympique (18e, 29 pts) dans le Finistère. Après l'ouverture du score de Koné (11e, 0-1), Chardonnet égalisait (26e, 1-1). Ferhat pensait offrir la victoire aux Crocos mais un hors-jeu était signalé (49e) et on en restait là. Résultat, personne ne bouge au classement.

Les résultats de 15h :