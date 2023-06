Zlatan Ibrahimovic évoque déjà un retour à la compétition

La suite après cette publicité

Alors qu’une prolongation semblait impossible après une saison très compliquée d’un point de vue sportif (seulement quatre rencontres disputées en Serie A entre la fin du mois de février et mars, dont une seule en tant que titulaire marquée par son capitanat mais aussi sa seule réalisation dans le championnat italien), Zlatan Ibrahimovic a en effet bel et bien quitter l’AC Milan pour mettre définitivement un terme à sa carrière de footballeur.

Mais l’attaquant suédois a laissé planer le doute sur un potentiel retour lors de la présentation d’une ligne de compléments alimentaires dont il est partenaire depuis quelques années à la pharmacie Neoapotek de Bergame. «En ce moment, je me sens calme, très calme, et cela me surprend parce que je ne pensais pas que je serais aussi calme. Je m’imaginais beaucoup plus stressé. Mais me sentir comme ça… c’est cool», a tout d’abord confié le solide et jeune retraité. Interrogé ensuite sur un potentiel jubilé, Zlatan Ibrahimovic a immédiatement botté la question en touche. Mais pour le moment, ce projet ne l’intéresse pas, comme l’a fait savoir le géant suédois lors de ce véritable bain de foule.

Simple blague ou annonce d’un comeback ?

«Non, j’ai décidé d’arrêter, mais je n’ai pas encore cette idée (match d’adieu, ndlr). Voyons ce qui se passe maintenant, il n’y a pas d’urgence, calmement. On a le temps. Avez-vous vu Riquelme (jubilé neuf ans plus tard), non ? Bien sûr, je suis toujours le football, mais pas tout. Quand vous vous séparez, vous ne regardez que de l’extérieur, c’est différent», a lâché Zlatan Ibrahimovic. Comme à son habitude, l’attaquant suédois n’a pas hésité à faire rire le public.

C’est notamment le cas quand il est revenu sur sa retraite et surtout un potentiel retour à la compétition. «Je suis fier que les gens veuillent me voir revenir à Milan, même dans un autre rôle. Milan est resté dans mon cœur, ce que j’ai vécu avec ce club est quelque chose qui reste en moi. Et puis voir la passion des supporters comme aujourd’hui, c’est quelque chose qui m’apporte beaucoup. Maintenant, je prends mon temps, voyons ce qui va se passer. Cela ne fait que trois semaines, peut-être que je reviendrai jouer, on ne sait jamais. Peut-être que dans un mois, je serai au camp d’entraînement avec Milan…», a conclu Zlatan Ibrahimovic. Si son ton était assurément humoristique, le Suédois l’a dit en riant, il se peut que les supporters rossoneri le prennent au pied de la lettre.