Christopher Wooh arrive à Lens, Ismaël Doukouré désiré

Âgé de seulement 19 ans, Christopher Wooh s’est imposé comme un titulaire en puissance dans la défense de l’AS Nancy Lorraine. En fin de contrat le 30 juin prochain, le natif de Louvres avait l'embarras du choix. Et malgré les intérêts de Marseille, Rennes ou encore le Bayer Leverkusen, le défenseur nancéien a tranché sur son avenir. Et c'est du côté du RC Lens qu'il a décidé de s'engager la saison prochaine. Un contrat de 3 ans plus deux années en option attend le joueur de l'ASNL.

Autre joueur visé par le club Sang et Or : Ismaël Doukouré. Le défenseur central de Valenciennes fait partie des révélations de la saison côté VA (19 apparitions en Ligue 2). Son contrat, qui court jusqu'en 2023, ne serait pas de nature à effrayer les Lensois. Lui aussi a l'embarras du choix puisque une pléthore de clubs le courtiser (Leipzig, Nice, Dortmund, Marseille). Si le Racing Club de Strasbourg semblait tenir la corde, le Stade Rennais a fait irruption dans le dossier ces derniers jours et compte bien jouer sa chance à fond.