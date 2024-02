Al-Ittihad : Karim Benzema de retour dans le groupe

Le feuilleton semble enfin se terminer. Absent depuis presque deux mois avec Al-Ittihad en raison de supposées tensions avec son entraîneur Marcelo Gallardo, Karim Benzema a fait son retour à l’entraînement collectif après une explication avec son entraîneur et a d’ailleurs été partagé sur les réseaux sociaux du club saoudien.

La suite après cette publicité

Et selon les dernières informations de AS, le buteur de 36 ans va bel et bien être convoqué pour le match de la 20e journée de Saudi Pro League, ce dimanche face à Al Riyadh. L’ex-international français fait d’ailleurs la Une du match par Al-Ittihad sur ses réseaux sociaux, aux côtés de N’Golo Kanté.