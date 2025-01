Brentford - Arsenal : les compositions officielles

Ce mercredi, la 19e journée de Premier League offre un joli choc entre Brentford et Arsenal. À domicile, les Bees s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Mark Flekken qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Mads Roerslev, Nathan Collins, Sepp van den Berg et Keane Lewis-Potter. Vitaly Janelt et Christian Norgaard se retrouvent dans l’entrejeu. Yegor Yarmoliuk, Mikkel Damsgaard et Yoane Wissa accompagnent Bryan Mbeumo en attaque.

De leur côté, les Gunners s’articulent dans un 4-3-3 avec David Raya dans les cages derrière Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Riccardo Calafiori. L’entrejeu est assuré par Thomas Partey, Mikel Merino et Martin Odegaard. Devant, Gabriel Jesus prend la pointe de l’attaque avec Ethan Nwaneri et Gabriel Martinelli à ses côtés.

Les compositions

Brentford : Flekken - Roerslev, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter - Janelt, Norgaard - Yarmoliuk, Damsgaard, Wissa - Mbeumo

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Timber - Merino, Partey, Odegaard - Nwaneri, Jesus, Martinelli