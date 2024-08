OL-Strasbourg : les compositions officielles

Glaner ses trois premiers points ou sombrer dans la crise, tel semble être le destin de l’Olympique ce soir. Dans le cadre de la 3ème journée de Ligue 1 McDonald’s, les Gones reçoivent Strasbourg (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45) avec la ferme intention d’obtenir la victoire. Toutefois, malgré des changements dans l’effectif et à la tête de l’équipe, les Alsaciens réalisent un bon début de saison et ne vient pas en terre rhodanienne dans le but d’être une victime expiatoire.

La suite après cette publicité

Pierre Sage a décidé d’utiliser un 3-5-2 avec les armes qu’il a à disposition puisque le départ de Nuamah est quasiment acté. Sur le front de l’attaque, le technicien lyonnais tente une association Mikautadze-Lacazette, le Géorgien ayant exprimé ses velléités d’être utilisé en tant que numéro 9 lors du match contre Monaco. Matic sera présent au milieu en tant que sentinelle. Du côté de Liam Rosenior, c’est un 3-4-1-2 dans lequel Nanasi fête sa première titularisation, idem pour l’ancien Monégasque Lemaréchal. Emegha est une nouvelle fois présent en attaque.

Les compositions officielles :

Olympique lyonnais : Perri - Mata, Caleta-Car, Niakhaté - Maintland-Niles, Caqueret, Matic, Tolisso, Abner - Mikautadze, Lacazette

Strasbourg : Johnsson - G.Doué, Sow, Sylla - Backwa, Doukouré, Santos, Lemaréchal - Diarra - Nanasi, Emegha