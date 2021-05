adidas dévoile un nouveau coloris pour la X Ghosted.1

Quelques semaines après la sortie du pack Superspectral, adidas dévoile un nouveau coloris pour la X Ghosted dans sa version avec des lacets.

La X Ghosted et ses nouvelles couleurs arrive en totale discrétion puisqu'adidas n'a absolument pas communiqué dessus et qu'en temps normal, les nouveaux coloris débarquent dans des packs, comme ce fut le cas dernièrement avec la collection Superspectral pour l'Euro 2020.

On retrouve donc la X Ghosted.1 avec les lacets dans un coloris noir avec une touche de gris métallisé sur les trois bandes adidas et le logo X au niveau du talon. Le doré se place sur les flancs et au niveau de la semelle extérieure pour amener un côté tape à l'œil. Sauf grande surprise de l'équipementier allemand, il n'y a pas de changement au niveau des technologies. Le silo de la vitesse devrait toujours être doté de la semelle Speedframe et son insert Carbitex en fibre de carbone.

Cette paire est disponible en exclusivité chez Pro Direct Soccer. Vous pouvez également retrouver toutes les autres X Ghosted sur Foot.fr !