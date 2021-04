adidas présente le pack « Superspectral » pour l'Euro 2020

À quelques mois de l'Euro 2020, adidas dévoile le pack « Superspectral » qui sera porté par ses ambassadeurs durant la compétition. Après Puma et son pack « Spectra », c'est au tour de la marque aux trois bandes de dévoiler ses silos dans dans des coloris audacieux.

Les stars de l'équipementier allemand se démarqueront durant toute la fin de saison grâce à un pack mettant en avant la créativité sur le terrain et les performances surhumaines à travers un look pop frappant, indique adidas dans son communiqué de presse. Les performances surhumaines semblent être en vogue puisque la marque aux trois bandes vient tout juste de dévoiler la collection X-Men.

Sortie en février dernier, la Copa Sense redéfinit le confort grâce au retour du légendaire cuir de kangourou associé à une partie en maille synthétique et au matériau FusionSkin. Toujours dans une optique de confort, on retrouve les nouvelles technologies SensePods, TouchPods et SoftStuds. La nouvelle génération du silo mythique d'adidas se dévoile ici avec une tige recouverte de blanc, une touche de noir et une semelle rose. Cette paire sera portée par la joueuse de Chelsea Melanie Leupolz dans les prochains jours.

Sortie en début d'année, la Predator Freak se distingue grâce aux Demonskin 2.0 qui lui offrent un look punk et qui permettraient d'avoir un meilleur contrôle du ballon. On retrouve aussi une coupe originale au niveau du talon qui offrirait une plus grande amplitude de mouvement et une meilleure adaptabilité aux différentes formes de pieds. Les chaussures que porteront Paul Pogba et Toni Duggan durant les prochaines semaines se dévoilent sur fond rose et noir avec une touche de violet sur le talon et les pics ainsi que trois bandes blanches.

Sortie durant l'été 2020, la X Ghosted se démarque grâce à sa légèreté et son explosivité apportées par la semelle SpeedFrame et son insert Carbitex en fibre de carbone. La tige ultra fine Mirageskin se dévoile ici dans un dégradé de couleur allant du rose au orange alors que les trois bandes adidas à l'avant sont noires. Ce nouveau coloris du silo de vitesse adidas devrait être porté par Mohammed Salah dès samedi face à Newcastle en Premier League.

Pour cette nouvelle collection, la Nemeziz garde ses caractéristiques singulières au niveau du maintien et de l'agilité grâce à sa tige en textile Tension Tape qui enveloppe le pied et enroule la cheville. Le paire que devrait porter Lionel Messi dans les prochaines semaines se dévoile dans un coloris fait de rayures noires et blanches parsemées d'une touche d'orange tout le long de la chaussure ainsi que sur les trois bandes adidas et l'imprimé « NEMEZIZ ».

Toutes les paires du pack Superspectral sont dores et déjà disponibles en précommande sur le store adidas avant de l'être chez certains revendeurs à partir du 27 avril.

Crédit photo Nemeziz: @SoccerBible