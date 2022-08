AS Monaco - PSV Eindhoven : les compositions officielles

La phase de poules de la Ligue des Champions va reprendre dans un mois et le 3e tour préliminaire se tient ce mardi avec un choc entre l'AS Monaco et le PSV Eindhoven. A domicile, les Asémistes optent pour un 4-2-3-1 avec Alexander Nübel dans les cages derrière Vanderson, Axel Disasi, Guillermo Maripan et Ismail Jakobs. Le double pivot est assuré par Youssouf Fofana et Eliot Matazo. Seul en pointe, Wissam Ben Yedder est soutenu par Kevin Volland, Takumi Minamino et Aleksandr Golovin.

De son côté, le PSV Eindhoven s'articule en 4-2-3-1 avec Walter Benitez comme dernier rempart. Devant lui, Phillipp Mwene, Jordan Teze, Armando Obispo et Philipp Max forment la défense. Dans l'entrejeu, on retrouve Ibrahim Sangaré et Joey Veerman avec Guus Til un cran plus haut. Les ailes sont occupés par Ismael Saibari et Cody Gakpo tandis que Luuk de Jong est seul devant.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

AS Monaco : Nübel - Vanderson, Disasi, Maripan, Jakobs - Fofana, Matazo - Minamino, Volland, Golovin - Ben Yedder

PSV Eindhoven : Benitez - Mwene, Teze, Obispo, Max - Sangaré, Veerman - Saibari, Til, Gakpo - De Jong

