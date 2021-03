Leicester : Jamie Vardy est irremplaçable pour son entraineur

La suite après cette publicité

À 34 ans, Jamie Vardy est toujours très performant avec Leicester. L’attaquant anglais a déjà inscrit 12 buts et délivré 5 passes décisives en Premier League cette saison. Mais il se rapproche de plus en plus de la fin de sa carrière et les Foxes doivent désormais réfléchir à l’après Vardy.

Pour cet été, Brendan Rodgers a déjà déclaré vouloir récupérer un nouvel attaquant. Un attaquant capable de remplacer Jamie Vardy, sur le papier en tout cas, puisque le technicien nord-irlandais juge son capitaine irremplaçable. « Pour moi, il est irremplaçable. Vous ne trouverez personne comme ça. Il est tellement unique, son histoire, ses qualités et ce qu'il a donné à Leicester. Pour nous, il s'agit plutôt du profil que nous voulons actuellement. Je veux toujours avoir de la vitesse devant, mais y a-t-il d'autres attributs que nous rechercherions ? En tout cas, essayer de le remplacer, c’est impossible. », a-t-il expliqué en conférence de presse.